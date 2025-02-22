هدف التعادل لـ الزمالك ضد الأهلي - محمود بنتايك (الدوري المصري)

ملخص تعادل الأهلي مع الزمالك 1-1 (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول ضد الزمالك - أشرف بنشرقي (الدوري المصري)

العارضة تمنع تصويبة قوية من إمام عاشور (الدوري المصري)