هدف الأهلي الأول ضد الزمالك - أشرف بنشرقي (الدوري المصري)

ملخص تعادل الأهلي مع الزمالك 1-1 (الدوري المصري)

هدف التعادل لـ الزمالك ضد الأهلي - محمود بنتايك (الدوري المصري)

العارضة تمنع تصويبة قوية من إمام عاشور (الدوري المصري)