هدف الأهلي الأول ضد الزمالك - أشرف بنشرقي (الدوري المصري)

السبت، 22 فبراير 2025 - 20:49

2/22/2025 8:49:55 PM هدف الأهلي الأول ضد الزمالك - أشرف بنشرقي (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول ضد الزمالك - أشرف بنشرقي (الدوري المصري)

الأهلي بنشرقي
نرشح لكم
ملخص تعادل الأهلي مع الزمالك 1-1 (الدوري المصري) هدف التعادل لـ الزمالك ضد الأهلي - محمود بنتايك (الدوري المصري) العارضة تمنع تصويبة قوية من إمام عاشور (الدوري المصري) هدف فوز إنبي على سموحة 1-0 (الدوري المصري) أهداف تعادل بتروجت مع حرس الحدود 2-2 (الدوري المصري) أهداف فوز البنك الأهلي على الاتحاد 3-2 (الدوري المصري) هدف فوز غزل المحلة على المصري - محمد أشرف (الدوري المصري) هدف فوز الاتحاد السكندري على الجونة (الدوري المصري)
أخر الأخبار
الفوز الأول لـ كوفاتش.. دورتموند يسحق يونيون برلين بسداسية 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
ملامح تعادل الأهلي والزمالك.. عودة بيسيرو على خطى فيريرا وتراجع كولر 13 دقيقة | الدوري المصري
المشاركة الأولى في الدوري الإسباني.. نجل إيتو يشارك مع لاس بالماس ضد فياريال 17 دقيقة | الدوري الإسباني
برشلونة يفوز على لاس بالماس ويؤمن الصدارة 38 دقيقة | الدوري الإسباني
هدف لاوتارو يقود إنتر لصدارة الدوري الإيطالي مؤقتا أمام جنوى 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
بلان: فخور بأداء اللاعبين.. ومحظوظون بهذا النوع من الجماهير ساعة | سعودي في الجول
أتليتكو مدريد يزيد أوجاع فالنسيا بثلاثية أرجنتينية ساعة | الدوري الإسباني
ميلان يخسر من تورينو ويعود للمركز السابع ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي