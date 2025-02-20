هدف مانشستر سيتي في شباك ريال مدريد - نيكو جونزاليس (دوري أبطال أوروبا)
الخميس، 20 فبراير 2025 - 00:01
⚽️ هدف !!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2025
ريال مدريد 3-1 مانشستر سيتي | غونزاليز يقلص الفارق بهدف في الثواني الأخيرة من اللقاء#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/Nm2IsONrCr
هدف مانشستر سيتي في شباك ريال مدريد - نيكو جونزاليس (دوري أبطال أوروبا)
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