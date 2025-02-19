هدف ريال مدريد الثالث ضد مانشستر سيتي - كيليان مبابي (دوري أبطال أوروبا)

⚽️ هدف !!



ريال مدريد 3-0 مانشستر سيتي | مبابي لا يهدأ ! النجم الفرنسي يبصم على الـ"هاتريك"في الدقيقة 61🔥#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/unU7DsxKuM