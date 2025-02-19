هدف إيندهوفن الأول في يوفنتوس - إيفان بريسيتش - (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 23:30
هدف إيندهوفن الأول في يوفنتوس - إيفان بريسيتش - (دوري أبطال أوروبا)
نرشح لكم
هدف مانشستر سيتي في شباك ريال مدريد - نيكو جونزاليس (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الثالث ضد مانشستر سيتي - كيليان مبابي (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الثاني ضد مانشستر سيتي - كيليان مبابي (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الأول أمام مانشستر سيتي - كيليان مبابي (دوري أبطال أوروبا) هدف كلوب بروج الثاني ضد أتالانتا - شمس الدين طالبي (دوري أبطال أوروبا) هدف أتالانتا في شباك كلوب بروج - أديمولا لوكمان (دوري أبطال أوروبا) هدف موناكو الثالث أمام بنفيكا - جورج إلينيخينا (دوري أبطال أوروبا) هدف موناكو الثاني أمام بنفيكا - إلياس بن صغير (دوري أبطال أوروبا)