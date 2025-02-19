هدف إيندهوفن الأول في يوفنتوس - إيفان بريسيتش - (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 23:30

2/19/2025 11:30:35 PM هدف إيندهوفن الأول في يوفنتوس - إيفان بريسيتش - (دوري أبطال أوروبا)

هدف إيندهوفن الأول في يوفنتوس - إيفان بريسيتش - (دوري أبطال أوروبا)

يوفنتوس ايندهوفن
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