هدف ريال مدريد الثاني ضد مانشستر سيتي - كيليان مبابي (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 22:41
⚽️ هدف !!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2025
ريال مدريد 2-0 مانشستر سيتي | هجمة منظّمة رائعة لريال مدريد يترجمها مبابي إلى هدف جميل في الدقيقة 33🔥#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/wSmYRQqscX
هدف ريال مدريد الثاني ضد مانشستر سيتي - كيليان مبابي (دوري أبطال أوروبا)
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