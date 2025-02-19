هدف ريال مدريد الأول أمام مانشستر سيتي - كيليان مبابي (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 22:17
⚽️ هدف !!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2025
ريال مدريد 1-0 مانشستر سيتي | كيليان مبابي يٌشعل القمّة ! النجم الفرنسي يرفع الكرة بحارس سيتي إيديرسون ويعلن افتتاح النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 4🔥#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #beINUCL pic.twitter.com/bHK1P2FRo7
هدف ريال مدريد الأول أمام مانشستر سيتي - كيليان مبابي (دوري أبطال أوروبا)
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