هدف تعادل بايرن ميونيخ ضد سيلتك - ألفونسو ديفيز (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 19 فبراير 2025 - 00:12
ألفونسو ديفيز ينقذ فريقه بايرن ميونيخ #دوري_أبطال_أوروبا#UCL pic.twitter.com/drFsaUbzL7— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2025
هدف تعادل بايرن ميونيخ ضد سيلتك - ألفونسو ديفيز
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