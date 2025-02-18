هدف تعادل فينورد أمام ميلان - جوليان كارانزا (دوري أبطال أوروبا)

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 - 21:58

2/18/2025 9:58:10 PM هدف تعادل فينورد أمام ميلان - جوليان كارانزا (دوري أبطال أوروبا)

هدف تعادل فينورد أمام ميلان - جوليان كارانزا (دوري أبطال أوروبا)

فينورد ميلان دوري أبطال أوروبا
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