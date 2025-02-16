هدف يوفنتوس الأول ضد إنتر - كونسيساو (الدوري الإيطالي)
الأحد، 16 فبراير 2025 - 23:24
يوفنتوس يتقدم ويشعل الديربي 🔥— ADSportsTV (@ADSportsTV) February 16, 2025
تسديدة متقنة من كونسيساو تسكن شباك إنتر ⚽️#يوفنتوس_إنتر 🌟#ديربي_إيطاليا ⚡️#الدوري_الإيطالي 🇮🇹 pic.twitter.com/rxCyKSlWeX
هدف يوفنتوس الأول ضد إنتر - كونسيساو (الدوري الإيطالي)
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