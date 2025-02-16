هدف يوفنتوس الأول ضد إنتر - كونسيساو (الدوري الإيطالي)

هدف عمر مرموش الثاني له ولـ مانشستر سيتي ضد نيوكاسل (الدوري الإنجليزي)

أول مساهمات الفرعون في إنجلترا.. هدف عمر مرموش الأول لـ مانشستر سيتي ضد نيوكاسل