هدف الأهلي الثاني أمام الإسماعيلي - إمام عاشور (الدوري المصري)
الأحد، 16 فبراير 2025 - 20:42
جووووووووول.. هداف الدوري "إمام عاشور" يضع بصمته ويضيف الهدف الثاني للأهلي في مرمى الإسماعيلي🔥⚽ pic.twitter.com/xwT8vxxvJi— ON Sport (@ONTimeSports) February 16, 2025
هدف الأهلي الثاني أمام الإسماعيلي - إمام عاشور (الدوري المصري)
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