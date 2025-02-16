هدف الأهلي الأول ضد الإسماعيلي - مروان عطية (الدوري المصري)

الأحد، 16 فبراير 2025 - 19:30

2/16/2025 7:30:18 PM هدف الأهلي الأول ضد الإسماعيلي - مروان عطية (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول ضد الإسماعيلي - مروان عطية (الدوري المصري)

مروان عطية الأهلي
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