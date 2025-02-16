إصابة زيزو في الدقائق الأخيرة أمام بتروجت قبل القمة (الدوري المصري)
الأحد، 16 فبراير 2025 - 18:30
قبل لقاء الأهلي.. زيزو يظهر متأثرا بإصابته لحظة خروجه عقب لقاء الزمالك وبتروجت 🩹— FilGoal (@FilGoal) February 16, 2025
📺هلال عادل pic.twitter.com/nsbaw1lkdU
إصابة زيزو في الدقائق الأخيرة أمام بتروجت قبل القمة (الدوري المصري)
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