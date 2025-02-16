هدف فوز ميلان على فيرونا 1-0 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 16 فبراير 2025 - 00:36

2/16/2025 12:36:05 AM هدف فوز ميلان على فيرونا 1-0 (الدوري الإيطالي)
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هدف فوز ميلان على فيرونا 1-0 (الدوري الإيطالي)

ميلان هيلاس فيرونا الدوري الإيطالي سانتياجو خيمينيز
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