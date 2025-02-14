هدف تعادل الهلال أمام الرياض 1-1 (الدوري السعودي)
الجمعة، 14 فبراير 2025 - 22:09
في المملكة آرينا🏟️— SSC (@ssc_sports) February 14, 2025
الهلال يتعثر أمام الرياض(1-1)❌
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الرياض | #SSC pic.twitter.com/GqY4ctuu2M
هدف تعادل الهلال أمام الرياض 1-1 (الدوري السعودي)
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