هدفا تعادل إنبي مع الاتحاد 1-1 (الدوري المصري)

ملخص فوز بيراميدز على حرس الحدود 3-0 (الدوري المصري)

هدفا تعادل زد مع سيراميكا 1-1 (الدوري المصري)

هدفا فوز الجونة على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري)

هدف زد الأول أمام سيراميكا كليوباترا - مصطفى زيكو (الدوري المصري)

ملخص فوز الأهلي على غزل المحلة بهدف دون مقابل - (الدوري المصري)