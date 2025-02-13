هدف النصر الأول أمام أهلي جدة - جون دوران (الدوري السعودي)
الخميس، 13 فبراير 2025 - 20:28
هددددددف⚽!— SSC (@ssc_sports) February 13, 2025
الأول في الكلاسيكو.. دوران في شباك ميندي🔥⚽
الأهلي 0 × 1 النصر#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_النصر | #SSC pic.twitter.com/YyVrerLUME
هدف النصر الأول أمام أهلي جدة - جون دوران (الدوري السعودي)
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