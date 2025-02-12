هدف بايرن ميونيخ الأول ضد سيلتك - كين (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 23:43
هدف بايرن ميونيخ الأول ضد سيلتك - كين (دوري أبطال أوروبا)
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