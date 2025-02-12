هدف فينورد الأول ضد ميلان - إيجور بيكساو (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 22:19

2/12/2025 10:19:55 PM هدف فينورد الأول ضد ميلان - إيجور بيكساو (دوري أبطال أوروبا)

هدف فينورد الأول ضد ميلان - إيجور بيكساو (دوري أبطال أوروبا)

فينورد ميلان دوري أبطال أوروبا
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