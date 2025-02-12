هدف ليفربول الأول في شباك إيفرتون - أليكسيس ماك أليستر (الدوري الإنجليزي)
الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 22:11
🥅⚽️ عرضية متقنة من محمد صلاح تابعها ماك أليستير برأسية عدل بها النتيجة لصالح ليفربول#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #إيفرتون_ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/5DcISQVmeM— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 12, 2025
هدف ليفربول الأول في شباك إيفرتون - أليكسيس ماك أليستر (الدوري الإنجليزي)
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