هدف التعاون الثاني ضد الوكرة - روجر مارتينيز (دوري أبطال آسيا 2)
الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 20:02
شوف|— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 12, 2025
التعاون السعودي يتقدم 2-1 الوكرة بواسطة روجر مارتينيز في الدقيقة 61.. في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال اسيا 2#دوري_أبطال_آسيا2#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/AJbg1TMLb4
هدف التعاون الثاني ضد الوكرة - روجر مارتينيز (دوري أبطال آسيا 2)
نرشح لكم
هدف فينورد الأول ضد ميلان - إيجور بيكساو (دوري أبطال أوروبا) هدف ليفربول الأول في شباك إيفرتون - أليكسيس ماك أليستر (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز بيراميدز على حرس الحدود 3-0 (الدوري المصري) ملخص مباراة الوكرة أمام التعاون 2-2 (دوري أبطال آسيا 2) هدف الوكرة الثاني أمام التعاون - جيلسون دالا (دوري أبطال آسيا 2) هدفا تعادل زد مع سيراميكا 1-1 (الدوري المصري) هدفا فوز الجونة على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري) هدف زد الأول أمام سيراميكا كليوباترا - مصطفى زيكو (الدوري المصري)