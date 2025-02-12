هدف الوكرة الثاني أمام التعاون - جيلسون دالا (دوري أبطال آسيا 2)
الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 19:59
شوف|— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 12, 2025
الوكرة يدرك التعادل 2-2 التعاون السعودي بواسطة جيلسون دالا في الدقيقة 71.. في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال اسيا 2#دوري_أبطال_آسيا2#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/124G06e4W8
هدف الوكرة الثاني أمام التعاون - جيلسون دالا (دوري أبطال آسيا 2)
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