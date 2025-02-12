هدفا فوز الجونة على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري)

الأربعاء، 12 فبراير 2025 - 18:11

2/12/2025 6:11:50 PM هدفا فوز الجونة على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري)

هدفا فوز الجونة على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري)

الجونة الإسماعيلي الدوري المصري
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