هدف مانشستر سيتي الثاني أمام ريال مدريد - إرلينج هالاند (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 23:50
⚽️🔥 إيرلينغ هالاند يعيد التقدم لمانشستر سيتي بتسجيله هدفًا من ركلة جزاء#دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_ريال_مدريد#UCL pic.twitter.com/ERc5Uy65lI— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2025
هدف مانشستر سيتي الثاني أمام ريال مدريد - إرلينج هالاند (دوري أبطال أوروبا)
نرشح لكم
هدف ريال مدريد الثالث أمام مانشستر سيتي - جود بيلينجهام (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الثاني أمام مانشستر سيتي - براهيم دياز (دوري أبطال أوروبا) هدف يوفنتوس الثاني أمام أيندهوفن - مبانجولا (دوري أبطال أوروبا) هدف دورتموند الثاني أمام سبورتنج لشبونة - باسكال جروس (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الأول أمام مانشستر سيتي - كيليان مبابي (دوري أبطال أوروبا) هدف دورتموند الأول أمام سبورتنج لشبونة - جيراسي (دوري أبطال أوروبا) هدف أيندهوفن الأول أمام يوفنتوس - إيفان بيرسيتش (دوري أبطال أوروبا) هدف يوفنتوس الأول أمام أيندهوفن - ونستون ماكيني (دوري أبطال أوروبا)