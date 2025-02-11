هدف دورتموند الثاني أمام سبورتنج لشبونة - باسكال جروس (دوري أبطال أوروبا)

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 23:46

2/11/2025 11:46:49 PM هدف دورتموند الثاني أمام سبورتنج لشبونة - باسكال جروس (دوري أبطال أوروبا)

هدف دورتموند الثاني أمام سبورتنج لشبونة - باسكال جروس (دوري أبطال أوروبا)

دورتموند جروس
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