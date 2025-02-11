هدف باريس سان جيرمان الثالث أمام بريست - عثمان ديمبلي (دوري أبطال أوروبا)

هدف ريال مدريد الأول أمام مانشستر سيتي - كيليان مبابي (دوري أبطال أوروبا)

هدف دورتموند الأول أمام سبورتنج لشبونة - جيراسي (دوري أبطال أوروبا)

هدف أيندهوفن الأول أمام يوفنتوس - إيفان بيرسيتش (دوري أبطال أوروبا)

هدف يوفنتوس الأول أمام أيندهوفن - ونستون ماكيني (دوري أبطال أوروبا)

ملخص فوز الأهلي على غزل المحلة بهدف دون مقابل - (الدوري المصري)