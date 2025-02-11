ملخص فوز سموحة أمام بتروجيت 1-0 (الدوري المصري)

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 18:25

2/11/2025 6:25:46 PM ملخص فوز سموحة أمام بتروجيت 1-0 (الدوري المصري)

ملخص فوز سموحة أمام بتروجيت 1-0 (الدوري المصري)

سموحة بتروجت الدوري المصري محمد سالم
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