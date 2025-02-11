هدف الزمالك الأول في فاركو - أحمد جمال ذاتيا (الدوري المصري)
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 - 16:54
جوووووول بالنيران الصديقة الزمالك يسجل الهدف الأول في مرمى فاركو 🏹⚽️— ON Sport (@ONTimeSports) February 11, 2025
فاركو 0 : 1 الزمالك pic.twitter.com/pzak69r5Mx
هدف الزمالك الأول في فاركو - أحمد جمال ذاتيا (الدوري المصري)
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