هدفا فوز ميلان على إمبولي 2-0 (الدوري الإيطالي)

ميلان ينجح في الفوز على مضيفه إمبولي بثنائية نظيفة ضمن مواجهات الجولة الـ24 من الكالتشيو 🔴⚫️



شاهد الهدفين ⚽️#إمبولي_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/7CtXKZhfOb