هدفا فوز ميلان على إمبولي 2-0 (الدوري الإيطالي)
السبت، 08 فبراير 2025 - 22:23
ميلان ينجح في الفوز على مضيفه إمبولي بثنائية نظيفة ضمن مواجهات الجولة الـ24 من الكالتشيو 🔴⚫️— ADSportsTV (@ADSportsTV) February 8, 2025
شاهد الهدفين ⚽️#إمبولي_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/7CtXKZhfOb
هدفا فوز ميلان على إمبولي 2-0 (الدوري الإيطالي)
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