أهداف فوز المصري على الاتحاد 2-1 (الدوري المصري)

ملخص فوز الزمالك على الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري)

هدف الزمالك الأول ضد الإسماعيلي - مصطفى شلبي (الدوري المصري)

هدف فوز بيراميدز على سموحة 1-0 (الدوري المصري)

هدف فوز حرس الحدود على إنبي 1-0 (الدوري المصري)

أهداف فوز الأهلي على بتروجت 2-1 (الدوري المصري)

هدف الأهلي الثاني ضد بتروجت - جراديشار (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول ضد بتروجت - إمام عاشور (الدوري المصري)