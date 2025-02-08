أهداف فوز المصري على الاتحاد 2-1 (الدوري المصري)

السبت، 08 فبراير 2025 - 19:03

2/8/2025 7:03:46 PM أهداف فوز المصري على الاتحاد 2-1 (الدوري المصري)

أهداف فوز المصري على الاتحاد 2-1 (الدوري المصري)

المصري الاتحاد الدوري المصري
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