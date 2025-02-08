أهداف فوز أتالانتا على هيلاس فيرونا 5-0 (الدوري الإيطالي)

السبت، 08 فبراير 2025 - 18:23

2/8/2025 6:23:06 PM أهداف فوز أتالانتا على هيلاس فيرونا 5-0 (الدوري الإيطالي)

أهداف فوز أتالانتا على هيلاس فيرونا 5-0 (الدوري الإيطالي)

أتالانتا هيلاس فيرونا الدوري الإيطالي ماتيو ريتيجي
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