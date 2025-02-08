أهداف فوز أتالانتا على هيلاس فيرونا 5-0 (الدوري الإيطالي)

نهاية المباراة بفوز كاسح لنادي أتالانتا على مضيفه نادي فيرونا بنتيجة 5-0 ضمن مباريات الجولة الـ24 من الكالتشيو



شاهد الأهداف ⚽️📹#فيرونا_أتالانتا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/vn1b74bnlZ