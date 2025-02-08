ملخص فوز بايرن ميونيخ على بريمن 3-0 (الدوري الألماني)

السبت، 08 فبراير 2025 - 00:34

2/8/2025 12:34:57 AM ملخص فوز بايرن ميونيخ على بريمن 3-0 (الدوري الألماني)

ملخص فوز بايرن ميونيخ على بريمن 3-0 (الدوري الألماني)

بايرن ميونيخ بريمن الدوري الألماني
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