هدفا فوز يوفنتوس على كومو 2-1 (الدوري الإيطالي)
السبت، 08 فبراير 2025 - 00:19
بقيادة المهاجم الفرنسي المتألق كولو مواني 🌟— ADSportsTV (@ADSportsTV) February 7, 2025
يوفنتوس يفوز بصعوبة على مضيفه كومو بنتيجة 2-1 في الجولة الـ24 من الكالتشيو ⚪️⚫️
شاهد الأهداف ⚽️📹#كومو_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/FUW82y6FCx
هدفا فوز يوفنتوس على كومو 2-1 (الدوري الإيطالي)
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