هدفا فوز يوفنتوس على كومو 2-1 (الدوري الإيطالي)

بقيادة المهاجم الفرنسي المتألق كولو مواني 🌟



يوفنتوس يفوز بصعوبة على مضيفه كومو بنتيجة 2-1 في الجولة الـ24 من الكالتشيو ⚪️⚫️



شاهد الأهداف ⚽️📹#كومو_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/FUW82y6FCx