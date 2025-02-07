النني صنع هدفا.. أهداف فوز الجزيرة على العروبة 5-4 (الدوري الإماراتي)
الجمعة، 07 فبراير 2025 - 23:57
نهاية المباراة المثيرة المليئة بالأهداف بفوز نادي الجزيرة على مضيفه نادي العروبة بنتيجة 5-4 في دورينا ⚪️⚫️— ADSportsTV (@ADSportsTV) February 7, 2025
شاهد الأهداف ⚽️📹#العروبة_الجزيرة#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/kG8LuADD8G
النني صنع هدفا.. أهداف فوز الجزيرة على العروبة 5-4 (الدوري الإماراتي)
نرشح لكم
هدف الخليج الثاني ضد الأخدود - محمد شريف (الدوري السعودي) لحظة تغيير مرموش أمام تشيلسي وعناق جوارديولا (الدوري الإنجليزي) الفيديو التقديمي لانضمام عمر مرموش إلى مانشستر سيتي محمد شريف سجل.. أهداف فوز الخليج على العروبة 3-0 (الدوري السعودي) هدف فرانكفورت الثاني في فرايبورج - عمر مرموش (الدوري الألماني) تقديم انضمام أحمد حسن كوكا إلى لو هافر هدف فرانكفورت الأول ضد سان باولي - عمر مرموش (الدوري الألماني) هدف قطر الأول ضد الريان - أحمد عبد القادر (الدوري القطري)