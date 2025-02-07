النني صنع هدفا.. أهداف فوز الجزيرة على العروبة 5-4 (الدوري الإماراتي)

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 23:57

2/7/2025 11:57:53 PM النني صنع هدفا.. أهداف فوز الجزيرة على العروبة 5-4 (الدوري الإماراتي)

النني صنع هدفا.. أهداف فوز الجزيرة على العروبة 5-4 (الدوري الإماراتي)

النني الجزيرة العروبة الدوري الإماراتي
نرشح لكم
هدف الخليج الثاني ضد الأخدود - محمد شريف (الدوري السعودي) لحظة تغيير مرموش أمام تشيلسي وعناق جوارديولا (الدوري الإنجليزي) الفيديو التقديمي لانضمام عمر مرموش إلى مانشستر سيتي محمد شريف سجل.. أهداف فوز الخليج على العروبة 3-0 (الدوري السعودي) هدف فرانكفورت الثاني في فرايبورج - عمر مرموش (الدوري الألماني) تقديم انضمام أحمد حسن كوكا إلى لو هافر هدف فرانكفورت الأول ضد سان باولي - عمر مرموش (الدوري الألماني) هدف قطر الأول ضد الريان - أحمد عبد القادر (الدوري القطري)
أخر الأخبار
بورتو يخطف نقطة في الوقت القاتل أمام سبورتنج لشبونة 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
بايرن ميونيخ يبتعد في الصدارة بثلاثية في شباك بريمن 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
يواصل انطلاقته الرائعة.. كولو مواني يقود يوفنتوس للفوز على كومو 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
في ليلة تجديد الرباعي.. باريس سان جيرمان يسحق موناكو بالـ 4 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
صنع هدفا.. النني يشارك في فوز الجزيرة على العروبة في مباراة الـ9 أهداف ساعة | المحترفون
أحمد سامي: هذا ظلم لا ينفع معه شيئا.. لا أحد يفهم الكرة ويقول إنها ليست ركلة جزاء ساعة | الدوري المصري
يوسف أيمن: أمور شخصية مع كولر صعبت فترتي في الأهلي ساعة | الوطن العربي
بمشاركة حمدي فتحي.. خسارة الوكرة أمام الدحيل ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 2 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر 3 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول 4 مؤتمر كولر: جراديشار مرهق وفي انتظار قرار بشأن بنشرقي.. وربما نضم ملكا