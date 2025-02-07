ملخص فوز النصر على الفيحاء 3-0 (الدوري السعودي)

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 20:03

2/7/2025 8:03:08 PM ملخص فوز النصر على الفيحاء 3-0 (الدوري السعودي)

ملخص فوز النصر على الفيحاء 3-0 (الدوري السعودي)

النصر الفيحاء الدوري السعودي
نرشح لكم
ملخص فوز أهلي جدة على الفتح 2-0 (الدوري السعودي) ملخص فوز الهلال على الأخدود 4-0 (الدوري السعودي) ملخص فوز ضمك على الاتحاد 2-1 (الدوري السعودي) ملخص فوز القادسية على الهلال 2-1 (الدوري السعودي) أهداف فوز النصر على الفتح 3-1 (الدوري السعودي) هدف الخليج الثاني ضد الأخدود - محمد شريف (الدوري السعودي) محمد شريف سجل.. أهداف فوز الخليج على العروبة 3-0 (الدوري السعودي) أهداف الهلال أمام الفتح 9-0 (الدوري السعودي)
أخر الأخبار
كرة سلة - وكيل إيهاب أمين يكشف لـ في الجول حقيقة تعثر المفاوضات مع الأهلي دقيقة | كرة سلة
4 في 6.. أهلي جدة يعمق جراح جوميز بهزيمة جديدة 4 دقيقة | سعودي في الجول
بمشاركة مصطفى محمد.. سقوط نانت في أرضه أمام بريست 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
طبيب الزمالك يوضح إصابة جهاد ضد الإسماعيلي 27 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك القادمة.. والقنوات الناقلة 29 دقيقة | الدوري المصري
عقوبة فورية من الزمالك ضد ناصر ماهر بعد الطرد 33 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر حمد إبراهيم: الغضب سبب التلويح بالانسحاب ضد الزمالك.. وتعرضنا للظلم 39 دقيقة | الدوري المصري
أول تعليق من محمود جهاد بعد بدايته مع الزمالك وجائزة رجل المباراة 39 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 تقرير سويسري: أزمة تلوح في الأفق بين سيرفيت وكوتيسا.. وتصريحات غاضبة من اللاعب 3 بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر 4 بهدفه أمام توتنام.. رقم نادر لمحمد صلاح مع ليفربول