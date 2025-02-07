هدف الزمالك الأول ضد الإسماعيلي - مصطفى شلبي (الدوري المصري)

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 19:29

2/7/2025 7:29:15 PM هدف الزمالك الأول ضد الإسماعيلي - مصطفى شلبي (الدوري المصري)

هدف الزمالك الأول ضد الإسماعيلي - مصطفى شلبي (الدوري المصري)

الزمالك الإسماعيلي مصطفى شلبي الدوري المصري
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