هدف فوز بيراميدز على سموحة 1-0 (الدوري المصري)
الجمعة، 07 فبراير 2025 - 18:27
هدف فوز بيراميدز على سموحة 1-0 (الدوري المصري)
نرشح لكم
هدف الزمالك الأول ضد الإسماعيلي - مصطفى شلبي (الدوري المصري) هدف فوز حرس الحدود على إنبي 1-0 (الدوري المصري) أهداف فوز الأهلي على بتروجت 2-1 (الدوري المصري) هدف الأهلي الثاني ضد بتروجت - جراديشار (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول ضد بتروجت - إمام عاشور (الدوري المصري) ملخص فوز فاركو على سيراميكا 2-1 (الدوري المصري) أهداف فوز غزل المحلة على مودرن 2-1 (الدوري المصري) أول تصريحات أحمد حسام لاعب الزمالك الجديد