هدف ليفربول الأول ضد توتنام - كودي جاكبو (كأس الرابطة الإنجليزية)

الجمعة، 07 فبراير 2025 - 00:06

2/7/2025 12:06:02 AM هدف ليفربول الأول ضد توتنام - كودي جاكبو (كأس الرابطة الإنجليزية)

هدف ليفربول الأول ضد توتنام - كودي جاكبو (كأس الرابطة الإنجليزية)

ليفربول جاكبو توتنام
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