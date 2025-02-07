هدف ليفربول الأول ضد توتنام - كودي جاكبو (كأس الرابطة الإنجليزية)

هدف ليفربول الثاني ضد توتنام - محمد صلاح (كأس الرابطة الإنجليزية)

أهداف فوز الأهلي على بتروجت 2-1 (الدوري المصري)

هدف الأهلي الثاني ضد بتروجت - جراديشار (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول ضد بتروجت - إمام عاشور (الدوري المصري)