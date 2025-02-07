هدف ليفربول الأول ضد توتنام - كودي جاكبو (كأس الرابطة الإنجليزية)
الجمعة، 07 فبراير 2025 - 00:06
عرضية صلاح يترجمها خاكبو إلى هدف في شباك توتنهام #كأس_الرابطة_الإنجليزية | #ليفربول_توتنهام pic.twitter.com/kjuKah6AwQ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 6, 2025
هدف ليفربول الأول ضد توتنام - كودي جاكبو (كأس الرابطة الإنجليزية)
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