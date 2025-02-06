هدف نيوكاسل الثاني أمام أرسنال - أنتوني جوردون (كأس الرابطة الإنجليزية)
الخميس، 06 فبراير 2025 - 00:21
هدف نيوكاسل الثاني أمام أرسنال - أنتوني جوردون (كأس الرابطة الإنجليزية)
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