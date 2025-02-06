أهداف فوز ريال مدريد على ليجانيس 3-2 (كأس إسبانيا)
الخميس، 06 فبراير 2025 - 00:15
بالهدف القاتل.. الريال يحبط ليغانيس 🔥— SSC (@ssc_sports) February 5, 2025
شاهد الأهداف بصوت المعلق سليمان الشريف ⤵️#ليغانيس_ريال_مدريد#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/nDByDLpF4L
أهداف فوز ريال مدريد على ليجانيس 3-2 (كأس إسبانيا)
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