أهداف فوز ريال مدريد على ليجانيس 3-2 (كأس إسبانيا)

الخميس، 06 فبراير 2025 - 00:15

2/6/2025 12:15:01 AM أهداف فوز ريال مدريد على ليجانيس 3-2 (كأس إسبانيا)

أهداف فوز ريال مدريد على ليجانيس 3-2 (كأس إسبانيا)

ريال مدريد كأس إسبانيا
نرشح لكم
هدف نيوكاسل الثاني أمام أرسنال - أنتوني جوردون (كأس الرابطة الإنجليزية) هدف نيوكاسل الأول أمام أرسنال - جاكوب ميرفي (كأس الرابطة الإنجليزية) أول تصريحات أحمد حسام لاعب الزمالك الجديد أول حوار لمحمود جهاد بعد الانضمام لـ الزمالك هدف فوز المصري على وادي دجلة (كأس مصر) ملخص مباراة المقاولون أمام القناة 1-2 (دوري المحترفين) ملخص فوز الجونة أمام تيم إف سي 3-1 (كأس مصر) هدفا تعادل روما مع نابولي 1-1 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
جواو يسجل في ظهوره الأول.. ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بثلاثية في روما ساعة | الكرة الأوروبية
الولاية الثانية.. التونسي الشابي مدربا لـ الرجاء المغربي ساعة | الكرة الإفريقية
جنون ما بعد الـ90.. ريال مدريد ينجو من فخ ليجانيس ويتأهل لنصف نهائي كأس إسبانيا ساعة | الكرة الأوروبية
تأكد غيابه أمام الإسماعيلي.. طبيب الزمالك: إصابة الونش بآلام شديدة في البطن والصدر ساعة | الدوري المصري
الثالث في التاريخ - نيوكاسل يكرر فوزه أمام أرسنال ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة ساعة | الدوري الإنجليزي
بيراميدز ينفي عبر في الجول التفريط في عبد الرحمن مجدي بسوق الانتقالات الشتوية ساعة | الدوري المصري
بمشاركة عبد المنعم.. نيس يودع كأس فرنسا أمام فريق من الدرجة الرابعة ساعة | المحترفون
عبد العزيز السيد حكما لمباراة الأهلي وبتروجت 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي 3 خبر في الجول - معلول وبنشرقي يتواجدان في الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت 4 وكيل كوتيسا يكشف لـ في الجول موقف اللاعب النهائي من الانتقال لـ الأهلي