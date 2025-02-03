هدفا تعادل روما مع نابولي 1-1 (الدوري الإيطالي)

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 00:03

2/3/2025 12:03:07 AM هدفا تعادل روما مع نابولي 1-1 (الدوري الإيطالي)

هدفا تعادل روما مع نابولي 1-1 (الدوري الإيطالي)

روما نابولي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
ملخص فوز أرسنال على مانشستر سيتي 5-1 (الدوري الإنجليزي) هدفا تعادل إنتر مع ميلان 1-1 (الدوري الإيطالي) هدف أرسنال الأول ضد مانشستر سيتي - أوديجارد (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز يوفنتوس على إمبولي 4-1 (الدوري الإيطالي) هدف مانشستر يونايتد الثاني أمام سيتوا بوخارست - كوبي ماينو (الدوري الأوروبي) هدف أولمبياكوس الثاني أمام كاراباج أجدام - أيوب الكعبي (الدوري الأوروبي) هدف أوليمبياكوس الأول أمام كاراباج أجدام - أيوب الكعبي (الدوري الأوروبي) هدف مانشستر يونايتد الأول أمام سيتوا بوخارست - ديوجو دالوت (الدوري الأوروبي)
أخر الأخبار
وكيل جروس يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك والخلاف مع شيكابالا 50 دقيقة | الدوري المصري
أحمد سامي يكشف حقيقة وقوفه ضد انتقال ربيعة إلى الزمالك 54 دقيقة | الدوري المصري
أولى ألقاب الموسم.. فلامنجو يتوج بلقب السوبر البرازيلي أمام بوتافوجو ساعة | أمريكا
خبر في الجول - بابافسيليو وبوجلبان مرشحان لتدريب غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - المصري والبنك الأهلي يتنافسان لضم يسري وحيد ساعة | الدوري المصري
أستون فيلا يتعاقد مع راشفورد ساعة | الكرة الأوروبية
جالاتاسراي يضم موراتا ساعة | الكرة الأوروبية
روما يحرم نابولي من الابتعاد بالصدارة بالتعادل في دربي الشمس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بصوت الكدواني.. الأهلي يعلن عودة تريزيجيه 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 3 وكيل معلول يعلن رحيله عن الأهلي 4 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي