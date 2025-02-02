ملخص فوز الأهلي على مودرن سبورت 3-1 (الدوري المصري)
الأحد، 02 فبراير 2025 - 21:42
ملخص فوز الأهلي على مودرن سبورت 3-1 (الدوري المصري)
نرشح لكم
هدف مودرن في الأهلي - أرنولد إيبا (الدوري المصري) هدف الأهلي الثالث في مودرن - إمام عاشور (الدوري المصري) هدف الأهلي الثاني ضد مودرن - إمام عاشور (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول ضد مودرن - جراديشار (الدوري المصري) هدف فوز سموحة على سيراميكا 1-0 (الدوري المصري) مواجهة الأهلي الأولى وحلم المونديال.. لقاء بنشرقي الأول هدفا تعادل زد مع المصري 1-1 (الدوري المصري) هدف فوز البنك الأهلي على إنبي - أسامة فيصل (الدوري المصري)