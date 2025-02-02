هدفا تعادل إنتر مع ميلان 1-1 (الدوري الإيطالي)

ميلان يتعادل مع الإنتر بهدف لكل فريق في ديربي الغضب على ملعب السان سيرو ✅



شاهد الهدفين ⚽️📹#ميلان_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/fXwwg81mtx