هدف مودرن في الأهلي - أرنولد إيبا (الدوري المصري)
الأحد، 02 فبراير 2025 - 20:54
جوووووووووووول⚽ .. أرنولد إيبا يسجل الهدف الأول لـ مودرن سبورت في شباك الأهلي 🔥 pic.twitter.com/zHOO7q9rz2— ON Sport (@ONTimeSports) February 2, 2025
هدف مودرن الأول في الأهلي - أرنولد إيبا (الدوري المصري)
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