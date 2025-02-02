هدف الأهلي الثالث في مودرن - إمام عاشور (الدوري المصري)

الثالث أهلاووووووووووووووووي⚽ .. بأسيست سوبر عالمي من جراديشار🔥 إمام عاشور يسجل الثالث وتصبح النتيجة (3-0) للأهلي على حساب مودرن سبورت pic.twitter.com/pwa7EtyLts