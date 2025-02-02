هدف الأهلي الأول ضد مودرن - جراديشار (الدوري المصري)
الأحد، 02 فبراير 2025 - 19:45
جوووووووووووول⚽ .. هداف الأهلي الجديد جراديشار يفتتح التسجيل أمام مودرن سبورت ويسجل ثاني أهدافه مع النسر الأهلاوي 🦅 pic.twitter.com/oiICglZ4pk— ON Sport (@ONTimeSports) February 2, 2025
هدف الأهلي الأول ضد مودرن - جراديشار (الدوري المصري)
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