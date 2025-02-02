هدف فوز سموحة على سيراميكا 1-0 (الدوري المصري)

الأحد، 02 فبراير 2025 - 18:25

2/2/2025 6:25:01 PM هدف فوز سموحة على سيراميكا 1-0 (الدوري المصري)

هدف فوز سموحة على سيراميكا 1-0 (الدوري المصري)

سيراميكا سموحة الدوري المصري عبد الكبير الوادي
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