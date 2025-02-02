هدف فوز برشلونة على ألافيس - روبرت ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني)

الأحد، 02 فبراير 2025 - 17:05

2/2/2025 5:05:30 PM هدف فوز برشلونة على ألافيس - روبرت ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني)

هدف فوز برشلونة على ألافيس - روبرت ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني)

برشلونة ديبورتيفو ألافيس روبرت ليفاندوسكي
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