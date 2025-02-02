أهداف فوز يوفنتوس على إمبولي 4-1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 02 فبراير 2025 - 16:03
يوفنتوس يقلب تأخره بهدف بالشوط الأول إلى فوز برباعية على إمبولي— ADSportsTV (@ADSportsTV) February 2, 2025
شاهد أهداف المباراة..#يوفنتوس_إمبولي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/gDX7hD40Mg
أهداف فوز يوفنتوس على إمبولي 4-1 (الدوري الإيطالي)
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