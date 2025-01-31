أهداف فوز طلائع الجيش على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري)

الجمعة، 31 يناير 2025 - 18:32

1/31/2025 6:32:26 PM أهداف فوز طلائع الجيش على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري)

أهداف فوز طلائع الجيش على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري)

الإسماعيلي طلائع الجيش الدوري المصري
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